Pakistani ettepanek tõi turgudele leevendust. Börsid lõpetasid päeva napi tõusuga
USA aktsiaturud tegid teisipäeval viimasel kauplemistunnil läbi taastumise, kui lootuskiir võimalikust vaherahust Lähis-Idas leevendas president Donald Trumpi karmist väljaütlemisest tingitud kukkumist.
Märtsis suunasid aktsiaturgude liikumist sõda Iraanis ja naftahindade kiire tõus, mis andsid ka investor Toomase portfellis tunda ootamatult tugevalt. Portfelli langust aga vedas aktsia, mis paistab suhtarvudelt kümnendi soodsaimal tasemel.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.