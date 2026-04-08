Coop Pank hoiab kasumit ja aktsionärid kinnitasid dividendi

LHV ja SEB fondijuhid avaldavad viimase aja oste ja müüke
LHV vähendas USA-Iraani sõja puhkedes portfellis kiirelt riske ning leidis ostukoha näiteks Hiinast. LHV portfellihaldur ja SEB pensionifondide juht on viimasel ajal leidnud fondidesse uusi lemmikuid ning eelmise aasta võitjatest loobunud.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.