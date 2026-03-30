Coop Pank: võlakirjade jaotamisel sattus arvutustabelitesse viga

Hiljuti kohtusin ühe oma investeerimisteekonna jälgijaga, kes ütles mulle üsna otse, et olen viimasel ajal liialt keskendunud agressiivse kasvu otsimisele. „Toomas, sa lükkad 12% aastatootluse eesmärgi varjus kergekäeliselt kõrvale atraktiivsed võlakirjapakkumised,“ ütles ta. Sellele mõtlema jäädes olen otsustanud võtta osa Coop Panga võlakirjade märkimisest.
Uuel nädalal on fookuses Eesti majanduse värske prognoos ja kohalike börsiettevõtete tegevusarvud. Samal ajal ootavad investorid olulisi makromajanduslikke näitajaid USAst, mis annavad suuna sealsele rahapoliitikale.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.