Coop Pank: võlakirjade jaotamisel sattus arvutustabelitesse viga

Hiljuti kohtusin ühe oma investeerimisteekonna jälgijaga, kes ütles mulle üsna otse, et olen viimasel ajal liialt keskendunud agressiivse kasvu otsimisele. „Toomas, sa lükkad 12% aastatootluse eesmärgi varjus kergekäeliselt kõrvale atraktiivsed võlakirjapakkumised,“ ütles ta. Sellele mõtlema jäädes olen otsustanud võtta osa Coop Panga võlakirjade märkimisest.