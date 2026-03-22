Fondijuht hoiatab: turul on riske nagu sibulal kihte, aga investorid käituvad ikka vanade mustrite järgi
LHV vähendas USA-Iraani sõja puhkedes portfellis kiirelt riske ning leidis ostukoha näiteks Hiinast. LHV portfellihaldur ja SEB pensionifondide juht on viimasel ajal leidnud fondidesse uusi lemmikuid ning eelmise aasta võitjatest loobunud.
Võrreldes viimaste aastate majandust raputanud kriisidega on Euroopa majandus nüüd Iraani sõja tagajärgedeks oluliselt paremini valmis, mis annab keskpangale võimaluse rahulikult hinnata, kuidas reageerida, rääkis Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.