Dallase Fedi uuring: Hormuzi väina avanemine parandaks kiiresti inflatsiooniootusi

Kolmapäeval tõusid USA aktsiad järsult, samal ajal kui naftahinnad langesid märkimisväärselt, kuna USA ja Iraan leppisid kokku kahe nädala pikkuses relvarahus, mis võib viia Hormuzi väina taasavamiseni laevaliiklusele.
Lähis-Ida konflikti tõttu veeldatud maagaasi tootmise peatanud globaalselt oluline turuosaline Katar mobiliseerib insenere ja teisi töötajaid, et taastada maailma suurimas LNG-tehases töö pärast täna välja hõigatud relvarahu.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.