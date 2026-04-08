Meta tutvustas uut AI mudelit Muse Spark

Kolmapäeval tõusid USA aktsiad järsult, samal ajal kui naftahinnad langesid märkimisväärselt, kuna USA ja Iraan leppisid kokku kahe nädala pikkuses relvarahus, mis võib viia Hormuzi väina taasavamiseni laevaliiklusele.
Lähis-Ida konflikti tõttu veeldatud maagaasi tootmise peatanud globaalselt oluline turuosaline Katar mobiliseerib insenere ja teisi töötajaid, et taastada maailma suurimas LNG-tehases töö pärast täna välja hõigatud relvarahu.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.