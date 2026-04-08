Lähis-Ida vaherahu ajal rünnakud jätkuvad

Kolmapäeval tõusid USA aktsiad järsult, samal ajal kui naftahinnad langesid märkimisväärselt, kuna USA ja Iraan leppisid kokku kahe nädala pikkuses relvarahus, mis võib viia Hormuzi väina taasavamiseni laevaliiklusele.
Negatiivse stsenaariumi korral ei suuda USA ja Iraan kahenädalase sõjapausi järel rahus kokku leppida, mis tähendaks ka kukkumist aktsiaturgudel, rääkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Kui pealtnäha tundub, et USA president Donald Trump võttis Iraani 10punktilise vaherahu vastu ja leiti üksmeel, siis nii lihtsad asjad tegelikult pole, ütles Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.