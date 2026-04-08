Kaks kriitilist nädalat: praegu usuvad Iraani vaherahusse üksnes turud

Kui pealtnäha tundub, et USA president Donald Trump võttis Iraani 10punktilise vaherahu vastu ja leiti üksmeel, siis nii lihtsad asjad tegelikult pole, ütles Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik.
Negatiivse stsenaariumi korral ei suuda USA ja Iraan kahenädalase sõjapausi järel rahus kokku leppida, mis tähendaks ka kukkumist aktsiaturgudel, rääkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?