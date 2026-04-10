TSMC käibe kasv ületas analüütikute ootusi

USA ja Iraani kaheks nädalaks sõlmitud vaherahu leevendas vähemalt ajutiselt investorite närvilisust ja tõi tagasi lootuse turgude taastumiseks. Seetõttu tasub juba praegu vaadata aktsiaid, mis võiksid riskijulguse taastudes turu tõusust enim võita.
Kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) teatas, et ettevõtte neljanda kvartali kasum kasvas 35% ning ületas analüütikute ootusi, jõudes tehisintellekti kiipide tugeva nõudluse toel rekordtasemele.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.