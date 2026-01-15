Tehisintellekti buum viis TSMC kasumi rekordtasemele
Kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) teatas, et ettevõtte neljanda kvartali kasum kasvas 35% ning ületas analüütikute ootusi, jõudes tehisintellekti kiipide tugeva nõudluse toel rekordtasemele.
USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval taas tõusule, proovides teha tasa kahe eelneva päeva kaotused. Turge turgutas kiibitootja TSMC oodatust tugevam prognoos, mis kinnitas tehisintellekti sektori jätkuvat kasvu.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.