Lõpp ühisärile: partnerid hülgasid uurimise all oleva krüptoärimehe

Investeerimiskelmuse kahtlustuse saanud Eesti krüptoärimehed, kes kasutasid nimesid Leegikandja ja Uuendusmeelsuse Valvur, meelitasid inimesi utoopiliste lubadustega finantsvabadusest, rääkisid Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Joonas Piir ja investeerimisvaldkonna turundusspetsialist Ott-Aleksander Komarov.
“Kui suur hulk inimesi on rahul ja edukad, jõuab edu loomulikul teel ka juhtide ja ettevõtteni, kuid mitte kunagi vastupidi,“ kirjutavad suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed oma dokumendis.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.