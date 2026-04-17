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Lõpp ühisärile: partnerid hülgasid uurimise all oleva krüptoärimehe

Ulatuslikus investeerimiskelmuse asjas kahtlustuse saanud krüptoärimehe Kustas Kirsipuu äripartnerid müüsid oma osalused ühisettevõttes Salehunt OÜ Kirsipuule.
Prokuratuur esitas möödunud kuul 1,37 miljoni euroses investeerimiskelmuse asjas kahtlustuse Kustas Kirsipuule (vasakul), Martin Manderile (keskel) ja Sulev Kohjusele (paremal).
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