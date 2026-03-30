80leheküljeline manifest: uurimise all krüptoärimehed lubavad “ärganutele“ uut maailma
“Kui suur hulk inimesi on rahul ja edukad, jõuab edu loomulikul teel ka juhtide ja ettevõtteni, kuid mitte kunagi vastupidi,“ kirjutavad suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed oma dokumendis.
Investeerimiskelmuse kahtlustuse saanud Eesti krüptoärimehed, kes kasutasid nimesid Leegikandja ja Uuendusmeelsuse Valvur, meelitasid inimesi utoopiliste lubadustega finantsvabadusest, rääkisid Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Joonas Piir ja investeerimisvaldkonna turundusspetsialist Ott-Aleksander Komarov.
Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kolm Eesti meest, keda kahtlustatakse ulatuslikus investeerimiskelmuses. Prokuratuuri kinnitusel võis kelmus alguse saada Fozeuse krüptoprojektist, aga mitte tervikuna.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.