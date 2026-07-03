Kinnisvaravõlur avaldab valemi, millega kasvatas ühest korterist terve arendusportfelli

Nuve Partnersi juhtivpartneri Raiko Uri sõnul ei sünni hea ärikinnisvaratehing portaalis kuulutusi sirvides ega Excelis tootlust arvutades, vaid turgu, üürnikke ja lepinguid tundes. Tema kogemus näitab, et edu ei too üks imeline tehing, vaid oskus vältida suuri vigu.
Kinnisvaraturg on pärast kevadist ebakindlust taas elavnenud, kuid kõrge tootlusega kinnisvaravõlakirjade puhul ei tohi investorid lasta end pakutavast intressist pimestada, tõdesid kinnisvarajuhid Investeerimisfestivalil.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.