Kinnisvaravõlur avaldab valemi, millega kasvatas ühest korterist terve arendusportfelli

Nuve Partnersi juhtivpartneri Raiko Uri sõnul ei sünni hea ärikinnisvaratehing portaalis kuulutusi sirvides ega Excelis tootlust arvutades, vaid turgu, üürnikke ja lepinguid tundes. Tema kogemus näitab, et edu ei too üks imeline tehing, vaid oskus vältida suuri vigu.