Galerii: investorite Woodstock meelitas Toosikannu ligi 2000 huvilist
Tänavu taas Toosikannu puhkekeskuses toimuval Investeerimisfestivalil osaleb ligi 2000 investeerimishuvilist. Reedel saabunud said osa juba hulganisti ettekannetest, aga ka võimalusi aja maha võtmiseks.
Investorid vaatavad tehisarubuumi tõttu praegu peamiselt USA poole, kuid LHV portfellihaldur Kaius Kiivramehe hinnangul võib järgmine suurem võimalus peituda hoopis Euroopas, täpsemalt andmekeskustes ja elektrifitseerimisega seotud ettevõtetes.
Tehnoloogiaettevõtja ja erapiloot Keith Siilats selgitas Investeerimisfestivalil, kuidas finantsmaailmas luuakse muljet heast tootlusest ja miks enamik investoreid ei saa aru, millist riski nad päriselt kannavad.
Investeerimisfestivalil astus lavale Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann, kelle esinemise keskmes oli tõdemus, et edu ei tule üleöö, vaid on järjepideva töö ja väärtustele toetuva tegutsemise tulemus.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.