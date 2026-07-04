Kinnisvaranaised: head pangasuhted kujunevad kõige olulisemaks

Kolm Kinnisvaranaist peavad oma edus kõige olulisemaks panga abi, mis toitis agressiivselt investeerimisega alustamist. Kinnisvaraobjektide hinnatõusu näevad nad enim kahes Tallinna piirkonnas.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks peavad Kinnisvaranaised just häid pangasuhteid agressiivse portfelli kasvatamise juures määravaks;
- kuidas jagavad Kadri Koplimäe, Karolina Sikk ja Britte Maidra-Torro riski, laenukoormust ja müügihetke oma erinevates strateegiates;