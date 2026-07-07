Eesti investorite juunikuu tehingud: tabeli vallutasid SpaceX ja kiibitootjad

Juunis vallutas börsid SpaceXi ajalooline börsidebüüt. Pärast IPOt kiiresti kerkinud aktsia langes peagi emissioonihinna lähistele, mistõttu tegid investorid sellega aktiivselt nii ostu- kui ka müügitehinguid. Nii jõudis SpaceX populaarsemate aktsiate sekka.
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artiklit lugedes teada:
- millised aktsiad ja fondid tõusid juunis Eesti investorite ostunimekirjade tippu peale SpaceXi;
- kuidas kommenteerisid Martin Sokk ja Raido Tõnisson Eesti investorite isu tehnoloogia-, pooljuhtide ja kosmoseaktsiate vastu;