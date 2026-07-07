Investor Toomase tund: juuni raputas portfelli, kiibisektor tekitab külmavärinaid

Investor Toomase maikuu eufooria sai juunis järsu lõpu. Portfell lõpetas kuu 766 000 euro juures, mis tähendas 3,1% langust ehk ligi 25 000eurost kaotust.

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