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Investorid ootavad kasumipidu, SK Hynix sööstis debüüdil üles

USA aktsiaturud liikusid reedel ülespoole, kui investorid valmistusid peagi algavaks aruandehooajaks. Tähelepanu keskmes olid SK Hynixi tugev börsidebüüt ning USA ja Iraani pingete uus teravnemine.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • miks tõlgendas turg SK Hynixi USA debüüti nii tugeva signaalina just enne aruandehooaja algust;
  • kuidas kommenteerisid Clark Bellin, Mark Hackett ja Kenny Polcari investorite kõrgeks kruvitud ootusi;
Lõuna-Korea mälukiibitootja SK Hynixi USA hoidmistunnistuste hind tõusis esimesel kauplemispäeval pakkumishinnaga võrreldes 13 protsenti.
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