Töövarjupäev prokuratuuris. Ettevõtted skeemitavad toetusrahaga

Ettevõtjad plaanisid luua Narva-Jõesuusse kalakeskuse. Selleks said nad toetuse PRIA-lt. Hiljem selgus, et seda pole kasutatud kalakeskuseks ja ettevõtjad esitasid teadlikult valeandmeid.

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artiklit lugedes teada: miks jõuavad Euroopa delegaatprokurör Õnne Neare-Vaarmanni lauale kõige sagedamini just toetustega seotud kelmused;

kuidas paljastus Narva-Jõesuu kalakeskuse juhtumis toetuse väärkasutus ja miks lõppes asi kriminaalmenetluse lõpetamisega;