Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uus börsinädal tuleb investoritele üsna sisukas. Nädala esimesel poolel koondub tähelepanu Wall Streeti suurpankade tulemustele ning USA inflatsioonile. Seejärel võtavad fookuse Euroopa ja Põhjamaade pangad, telekomid ning hiiglased kiibitööstusest.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- miks võivad USA suurpankade tulemused anda kogu turule uue suuna;
- milliste numbrite järgi hinnata, kas Swedbanki, SEB ja Nordea kasum peab survele vastu;