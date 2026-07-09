SpaceXi aktsiad saavutasid börsil uue madalpunkti

Juunis vallutas börsid SpaceXi ajalooline börsidebüüt. Pärast IPOt kiiresti kerkinud aktsia langes peagi emissioonihinna lähistele, mistõttu tegid investorid sellega aktiivselt nii ostu- kui ka müügitehinguid. Nii jõudis SpaceX populaarsemate aktsiate sekka.
Suuri tehnoloogiafirmasid koondavasse Nasdaq 100 indeksisse lisatud SpaceXi aktsia tasub esialgu kõrvale jätta, sest ettevõtte rahavoogude mõistmine nõuab aega ja firma peab end veel tõestama, leidis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.