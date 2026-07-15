AI-miljardid jõudsid ASMLini: müügiootus kasvas järsult

Hollandi kiibiseadmete tootja ASML tõstis tänavu juba teist korda müügiprognoosi, sest tehisintellekti arendamiseks tehtavad hiigelinvesteeringud kasvatavad ettevõtte masinate nõudlust.
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artiklit lugedes teada:
- mis pani ASMLi tänavust müügiprognoosi nii järsult tõstma ja kui kaua võib AI-buum ettevõtet veel vedada;
- kuidas kommenteeris tegevjuht Christophe Fouquet klientide investeeringute kiirenemist ja mida see tähendab ASMLi tootmisvõimsusele;