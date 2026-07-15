Konkurent tahab PayPali odavalt kätte saada: lauale pandi 53 miljardit dollarit
Makselahenduste ettevõte Stripe ja erakapitalifirma Advent International on teinud PayPali ostmiseks ühise pakkumise, mis hindab ettevõtte väärtuseks enam kui 53 miljardit dollarit, ütlesid asjaga kursis olevad allikad Reutersile.
Viimasel kümnendil räägitakse üha enam sellest, kuidas kinnisvara hind noortel eest jookseb ja esimese kodu ost lükkub aina kaugemale või jääbki pelgalt unistuseks. Minu kogemus näitab aga, et sihikindla tegutsemisega on võimalik unistuste kodu sissemaks kokku koguda aastaga.
Eestis on tavapärane, et uued kohustused ja regulatsioonid tehakse millegipärast Euroopa Liidu nõuetest veel karmimad ning vaadatakse üle alles pärast avaliku surve tekkimist. Nii kõlavad ka üleskutsed eestimaist eelistada õõnsalt, kirjutab Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum.
Kaablilahenduste kontsern Prysmian Group suurendab oma kohalolekut Keilas ja ostab tulevaste arendusprojektide, sealhulgas võimaliku uue tehase rajamiseks Harju KEKilt 21 hektarit maad Keila lõunapoolses tööstuspargis.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.