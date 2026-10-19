USA börsid taastusid, kuid turgu hoidsid vee peal vaid vähesed

Mälukiipide tootja Microni aktsia on suvisest tipust ligi 30% kukkunud ja viimase viie kauplemispäevaga kaotanud ligi 15% oma väärtusest. Mina näen selles ostuvõimalust ja kavatsen täna USA börsi avanedes kümme aktsiat juurde osta.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.