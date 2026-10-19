USA börsid taastusid, kuid turgu hoidsid vee peal vaid vähesed

Investor Toomase kommentaar

Mälukiipide tootja Microni aktsia on suvisest tipust ligi 30% kukkunud ja viimase viie kauplemispäevaga kaotanud ligi 15% oma väärtusest. Mina näen selles ostuvõimalust ja kavatsen täna USA börsi avanedes kümme aktsiat juurde osta.