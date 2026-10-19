Microsoft tõmbas AI-hiiglaselt vaiba alt: elektripuudus ähvardab miljardilist börsiplaani

Nvidia Corp. ja OpenAI peavad läbirääkimisi ulatusliku investeeringu üle Suurbritanniasse, et toetada riigi andmekeskuste arendamist ja tugevdada kohalikke tehisintellekti võimekusi, teatas CNBC. Tehingu maht võib ulatuda miljarditesse dollaritesse.
Kogu S&P 500 indeksi tänavune tõus põhineb kõigest 32 aktsial. Enamik neist on seotud tehisintellektibuumiga ning paljud ettevõtted sõltuvad üksteise investeeringutest, andes kuhjaga põhjust muretsemiseks.
USA suurfirma Microsoft kavatseb Ühendkuningriiki investeerida järgnevate aastate jooksul 30 miljardit dollarit, et arendada oma tehisarutaristut. Märkimisväärsed investeeringud teevad ka näiteks Nvidia, Alphabet ja OpenAI.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.