Turg on aru kaotanud: ostan täna Microni aktsiaid juurde

Mälukiipide tootja Microni aktsia on suvisest tipust ligi 30% kukkunud ja viimase viie kauplemispäevaga kaotanud ligi 15% oma väärtusest. Mina näen selles ostuvõimalust ja kavatsen täna USA börsi avanedes kümme aktsiat juurde osta.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab autor Microni järsku hinnalangust ostukohaks, kuigi tehnilised indikaatorid annavad praegu hoopis hoiatava signaali;
- milliste riskide ja hinnatasemete juures plaanib autor Microni positsiooni vähendada ning mis paneks ta oma optimismi ümber hindama.