Lightyear tahab, et investorikaitse tõuseks 100 000 euroni. “20 000eurone piirmäär on ajale jalgu jäänud”

Investeerimisplatvorm Lightyear soovib tõsta investorikaitse piirmäära Eestis 20 000 eurolt 100 000 euroni, et see oleks samal tasemel pangahoiuste tagatisega.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Lightyeari juht Martin Sokk 20 000 euro suurust investorikaitset ajale jalgu jäänuks ja kuidas see võib mõjutada inimeste arusaama investeerimise turvalisusest;
- mida arvavad ettepanekust Tagatisfondi juht Riin Heinaste ja teised turuosalised ning kuidas võib muutuda fondi rahastamise loogika.