Reuters: Anthropicu 6 kuu kahjum kasvas 80 miljardi dollarini

IPO poole liikuv tehisarufirma Anthropic teatas investoritele, et kolmandas kvartalis kasvas ettevõtte käive ligi 50 protsenti ning ettevõte on jõudnud enda eelistatud näitaja järgi kasumisse, vahendab Financial Times.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.