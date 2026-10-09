OpenAI käibelootused said 20 miljardi dollari suuruse hoobi

Anthropicu tegevjuht Dario Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogiavaldkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse.
Tehisintellekti pioneer OpenAI plaanib kaasata investoritelt vähemalt 30 miljardit dollarit uut kapitali, mis tõstaks tehisintellektifirma väärtuse 1,4 triljoni dollarini. IPO edasilükkamise järel käima lükatud uue rahastamisvooruga pürgib ChatGPT looja erakapitaliturul taas mööda oma peamisest rivaalist Anthropicust.
Lightyeari juhi Martin Soku sõnul on Anthropicu võimaliku börsiletuleku juures kõige huvitavam see, et lekkinud dokumendid lubavad esimest korda ettevõtte kapoti alla vaadata. „Seni on olulisemad mudeliarendajad tegutsenud eraturul ja nende äritulemustest on olnud vähe teada,“ märgib ta.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.