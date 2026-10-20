OpenAI üritab enne Anthropicu IPOt rahakorjet kiirendada

IPO poole liikuv tehisarufirma Anthropic teatas investoritele, et kolmandas kvartalis kasvas ettevõtte käive ligi 50 protsenti ning ettevõte on jõudnud enda eelistatud näitaja järgi kasumisse, vahendab Financial Times.
Anthropicu tegevjuht Dario Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogiavaldkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse.
Lightyeari juhi Martin Soku sõnul on Anthropicu võimaliku börsiletuleku juures kõige huvitavam see, et lekkinud dokumendid lubavad esimest korda ettevõtte kapoti alla vaadata. „Seni on olulisemad mudeliarendajad tegutsenud eraturul ja nende äritulemustest on olnud vähe teada,“ märgib ta.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.