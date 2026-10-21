Tesla ületas kasumiootusi, vaba rahavoog üllatas analüütikuid
Elektriautotootja Tesla kolmanda kvartali kasum ületas analüütikute ootusi ning ettevõtte vaba rahavoog osutus prognoositust märkimisväärselt paremaks. Tesla aktsia kallines tulemuste avaldamise järel järelkauplemisel.
USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, kuna SpaceXi kvartalitulemused suurendasid investorite optimismi tehisintellektisektori suhtes. Samal ajal ootasid investorid Tesla ja Meta majandustulemuste avaldamist.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.