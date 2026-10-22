Krüptoturult pühiti päevaga sadu miljoneid dollareid
Maailma suurim krüptoraha Bitcoin vajus neljapäeval alla 82 000 dollari piiri. Teravnenud Lähis-Ida konflikt ja börside üldine müügilaine viisid koos Bitcoiniga langusesse ka teised peamised krüptovarad.
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva miinuses, mida vedasid eelkõige tehnoloogiasektori aktsiad. Turuosalised analüüsivad elektriautode tootja Tesla ja sotsiaalmeediakontserni Meta värskeid kvartalitulemusi, samal ajal kui nafta hind tõusis Lähis-Ida pingete tõttu viimase viie kuu kõrgeimale tasemele.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.