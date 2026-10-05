Nõrk USA tööturg käivitas Aasias aktsiaralli, euro odavnes

Uuel nädalal saavad Eesti investorid värske pildi kodumaise TKM Grupi tulemustest, samal ajal kui Fedi ja Euroopa Keskpanga protokollid näitavad, kui kaugele võib värske intressitõusutsükkel veel minna.
USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva tõusuga, mida vedasid tehnoloogiaettevõtted. Nvidia aktsia püstitas uue päevasisese hinnarekordi ning Tesla aktsia kallines pärast oodatust paremate tarneandmete avaldamist ligi 5%.
USA börsid alustasid reedest kauplemispäeva tõusuga, kuna septembris lisandus USA majanduses oodatust märksa vähem töökohti. Nõrgad tööturuandmed vähendasid ootusi, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.