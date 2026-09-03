Investorite raha voolab taas bitcoini

Bitcoin kerkis peaaegu kuue nädala kõrgeimale tasemele, sest investorid pöördusid taas riskantsemate varade poole. Turgudel valitseb lootus, et Lähis-Ida konfliktiga seotud pinged võivad hakata vaibuma.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.