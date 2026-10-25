Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uuel nädalal ootavad investoreid nii USA kui ka Euroopa Keskpanga intressiotsused, mis võivad mõjutada võlakirjaturge, dollarit ja Euribori. Lisaks avaldavad tulemused Microsoft, Alphabet ja Amazon, samal ajal kui Eestis selgub kolmanda kvartali majanduskasv ning Tallinna börsil annavad aru mitu ettevõtet.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised signaalid võivad Christine Lagarde’i sõnumitest ja USA keskpanga otsusest liikuma panna Euribori, dollari ning võlakirjaturud;

mida otsivad investorid Microsofti, Alphabeti, Amazoni ja Tallinna börsifirmade tulemustest, et hinnata AI-investeeringute tasuvust ja Eesti majanduse taastumist.