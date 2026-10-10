Langev euribor lõpetas nädala jõnksuga

Lähis-Ida konflikt tekitab jätkuvalt inflatsioonisurvet ning inflatsioon püsib seatud eesmärgist tunduvalt kiirem pikema aja jooksul. Inflatsioon ei lange 2% tasemele keskpanga ootuste järgi lähema kolme aasta jooksul.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.