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Eesti võlakirjaturul küpseb 44 miljoni euro suurune proovikivi

2028. aasta sügisel tuleb neljal Eesti kinnisvaraarendajal vaid kolme kuuga tagasi maksta üle 44 miljoni euro eest võlakirju. Kui korterimüük ei too piisavalt raha, võib investoritelt uue laenu saamine minna senisest märksa kallimaks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kui suur võib 2028. aasta sügisene refinantseerimisrisk Eesti kinnisvaraarendajatele tegelikult olla ja millest see kõige rohkem sõltub;
  • kuidas kommenteerivad olukorda Valeria Kiisk, Silver Kalmus ja Arco Vara finantsjuht Darja Bolšakova ning miks võib uus raha tulla varasemast kallima hinnaga.
Juhul kui turg on võlakirja lunastuse hetkel madalseisus, võib tekkida olukord, kus ettevõte ei suuda võlakirju tagasi maksta. Siis tuleb otsida muid lahendusi, märkis võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
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