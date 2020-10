Investor Toomas: tule mulle kolleegiks

Kui sa soovid Äripäeva börsitoimetusega liituda, siis saada 23. oktoobriks oma CV ja motivatsioonikiri aadressil juhan.lang@aripaev.ee. Foto: Raul Mee

Avanenud on harv võimalus saada osaks Eesti pikimast ja kalleimast ajakirjanduslikust eksperimendist ja tulla mulle kolleegiks.

Omast käest võin öelda, et investeerimishuvilise jaoks on teist nii põnevat tööd raske ette kujutada ja olen varemgi öelnud, et sarnaselt vanameister Warren Buffettile kepsutan minagi hommikul kontorisse tantsusammul.

Ligi 19 tegutsemisaastaga on saanud minust suurim investeerimisteemalise info pakkuja Eestis. Olen igapäevaselt oma portfelli ja mõtetega Äripäeva veergudel ja raadios, annan välja ainsat Investoritele suunatud ajakirja, kirjastan aastas kümmekond investeerimisklassikut ning märkamatult olen muutunud suurimaks investeerimisürituste korraldajaks Eestis.

Ehkki ma ei ole professionaalne varahaldur, siis teadaolevalt pole minu portfelli ligi 19 aasta lõikes Eestis edestanud ükski kohalik avalik fond. Samuti olen suutnud kogu oma tegutsemise ajaloo jooksul järjekindlalt edestada USA ja Euroopa börse ehk S&P 500 ja STOXX Europe 600 indeksit.

Olen ikka julge südamega lubanud, et Äripäeva börsisisu lugedes on võimalik lehetellimuseks kulutatud raha tagasi teenida. Sinu abil täidame seda lubadust kuhjaga.

Kui tuled mulle kolleegiks, siis lisaks põnevale tööle saad rikkalikult investeerimisalaseid kogemusi, mida enda tuleviku kindlustamiseks kasutada.