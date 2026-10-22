Kolm asja, mis mulle Tesla värskest kvartaliaruandest silma jäid

Tesla värsket kvartaliaruannet lugedes jäi mulje, et tegu on kahe eraldi ettevõttega. Üks müüb autosid, akusid ja tarkvara ning peab nendega kasumit teenima. Teine arendab roboteid, robotaksosid ja uusi kiipe, millest loodetakse tulevikus suurt äri.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised kolm tähelepanekut Tesla kvartaliaruandest panevad küsima, kui palju aktsia hinnast tugineb tänastel tulemustel ja kui palju Elon Muski tulevikulubadustel;

kuidas kommenteerisid Pierre Ferragu, Vaibhav Taneja ja Elon Musk FSD, robotaksode ja investeeringute seisu ning miks ei tekitanud aruanne autoris soovi Teslat portfelli tagasi osta.