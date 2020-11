Ärme külva täiendavat stressi, see annab tagasilöögi

Kui valitsus sel nädalal jõustunud piirangutega levitab sõna maskide kandmise vajalikkusest avalikes suletud ruumides ja meenutab sotsiaalset distantsi, et takistada koroonaviiruse levikut, suurendab ta ka ühiskondlikku turvatunnet; kuid tuleb hoiduda inimeste täiendavast hirmutamisest ning teha paindlikke erandeid seal, kus see on vähegi võimalik, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev tahab rõhutada, et valdkondades, mida ei puuduta piiriülesed liikumistakistused, nagu näiteks turismisektor, on inimesed koroonaviiruse suhtes üldiselt teadlikud ja ettevaatlikud. Üldised suunised on mõistetavad, kuid lähtuda tuleks eneseregulatsioonist, mitte võimalikest sanktsioonidest.