Droonitootja plahvatuslik aasta: käive kasvas pea 28 korda

Ülemöödunud aastal jäi Eesti droonitootja Krattworksi käive alla miljoni euro, möödunud aastal kerkis see ligi 12 miljoni euroni. Ainuüksi selle aasta esimese kvartaliga teeniti 9,5 miljonit eurot. Lähiaastatel on plaan käive viia sadatesse miljonitesse.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.