3,7 miljonit innovatsiooniks: toetust said üheksa Eesti kaitsetööstust

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) alustasid esimese kiirendiprogrammiga, et toetada ettevõtlusideede arendamist. Programmis osaleb kaheksa tiimi, kelle fookuses on uuenduslikud lahendused hariduse, tervishoiu, tehnoloogia, loodusturismi ja toiduinnovatsiooni valdkonnas.
Eesti kaitsetööstus on kirju nagu laigud vormil: uuendada püütakse nii punkreid kui ka droone ja nii mõnigi on saanud oma toote lahingus testitud ja on valmis massiliselt tootma hakkama, kui sõda peaks jõudma kodumaale. Teised aga panevad end veel alles valmis, et kaitseväes huvi tekitada.
„Soraineni sageduse“ saates saavad kokku kaks soome päritolu ärimeest: omanimelise advokaadibüroo asutaja Aku Sorainen ja Trigon Capitali juht Joakim Helenius. Mõlemat meest seob tihe side Eestiga, mis sai alguse 90ndatel.