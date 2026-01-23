Eesti idufirmade auhinnagalal riisus koore Veriff

Idufirmade festivalil sTARTUp Day haarasid oma idee esitlus- ehk pitchimisvõistlusel viis esimest kohta süvatehnoloogia- või riistvara-idufirmad ja esikolmik oli naisasutajate päralt, rääkis ettevõtja ja ingelinvestor Ivo Remmelg.