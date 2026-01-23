Eesti idufirmade auhinnagalal riisus koore Veriff

Idufirmade festivalil sTARTUp Day haarasid oma idee esitlus- ehk pitchimisvõistlusel viis esimest kohta süvatehnoloogia- või riistvara-idufirmad ja esikolmik oli naisasutajate päralt, rääkis ettevõtja ja ingelinvestor Ivo Remmelg.
Paistab, et tänavu õnnestub Eesti idufirmadel mullusest rohkem raha kaasata, kuna kärpimised ja koondamised on ettevõtted tugevamaks ja investoritele atraktiivsemaks teinud, rääkis iduettevõtja ja investor Sten Tamkivi.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.