Miks Äripäeva peatoimetaja kandis presidendi vastuvõtul seelikut?

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel lausus tänases hommikuprogrammis, et ta oleks oodanud, et president Kersti Kaljulaid oleks kasutanud eilses kõnes rohkem lennart-merilikku kõnestiili. Foto: Raul Mee

Reedeses hommikuprogrammis arutlesime koos Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeliga nii presidendi kui ka luuletaja Sveta Grigorjeva kõnede üle.

President Kersti Kaljulaid hoiatas vabariigi taasiseseisvumispäeval peetud kõnes Eestit suletusse liikumise eest, muretsedes muu hulgas võõrtööjõuga üles kerkinud probleemide pärast. Kaljulaid lausus, et kui keegi on riigi jaoks kuidagi õigem, siis ei tea me kunagi, kauaks seda soosingut jätkub.