Eesti juhtide ees on ebapopulaarsed valikud, mis tuleb ära teha

Mait Raava. Foto: Liis Treimann

Juhtimiskonsultatsioonifirma Pro Konsultatsioonid omanik Mait Raava selgitas esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis, miks on Incap grupi juht Otto Richard Pukk hea valik parima juhi tiitlile, milliseid küsimusi on juhil hea endalt praegu küsida ja millised siinsete ettevõtete juhid said kriisis hästi hakkama ning mida neilt õppida.

Samuti rääkisime juhtide ees seisvast karmist valikust, mis tähendab ebapopulaarseid valikuid, aga mis tuleb teha.