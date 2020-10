Soovitused ülekuulamisele kutsutud ettevõtjale või tippjuhile

Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Risto Käbi (vasakul) ja advokaat Martin Järve. Foto: Äripäev

Kui ettevõtja või tippjuht kutsutakse kriminaaluurimise raames ülekuulamisele või vestlusele, siis on võtmetähtsusega ettevalmistus ning hilisem ülekuulamise protokoll. Kui nendes asjades ollakse hoolimatu, siis võib see tekitada hiljem palju probleeme.

Millele tuleb ülekuulamistel tähelepanu pöörata, sellest rääkisid saates "Triniti eetris" advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Risto Käbi ja advokaat Martin Järve.

Saates saab teada, millega tasub arvestada tunnistajatel, kannatanutel ja kahtlustatavatel, kuidas valmistuda ülekuulamisteks, millised on suurimad vead, mida ettevõtjad on ülekuulamistel teinud, millal on õigus ütluste andmisest keelduda ja kui palju peab kahtlustatav või süüdistatav menetluses kaasa aitama või kui aktiivne ise olema.

