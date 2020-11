Kiirpilk tulemustele: Trumpil läheb oodatust paremini, aga see pole veel kõik

Vabariiklaste kandidaat Donald Trump teleriekraanil 4. novembri hommikul. Foto: LOREN ELLIOTT, Scanpix

Poliitikavaatleja Herman Kelomees võttis hommikuprogrammis kell 6.30 kokku esialgsed USA presidendivalimiste tulemused. Hetkel on loetud veidi enam kui pooled hääled ning laekumata on veel mitmed võtmeosariikide tulemused. Siiski näeb ta, et Joe Bidenil on veel võimalus võita.