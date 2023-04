Rohepöörde planeerija: keskkonnakaitset majandusele eelistada ei saa

Fotol on hetk nii majanduse kui keskkonnakaitse seisukohalt olulise koostootmisjaama avamisest. Foto: Liis Treimann

Ivo Krustok riigikantseleist märgib saates “Cleantech”, et esmalt tuleb luua ühiskond, kus meil on hea elada, ja selle peale saab ehitada rohepöörde.

Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja keskkonnainnovatsiooni saates "Cleantech" tulevad teemaks Eesti järgmise kolme aasta rohepöörde tegevusplaan, mis on valminud riigikantseleis ning mis lähiajal esitatakse uuele valitsusele, ja see, kuidas läheb rohetehnoloogia sektoril nii Eestis kui ka laiemalt Baltikumis. Saates on külas Ivo Krustok riigikantseleist ja Erki Ani Cleantech Estoniast.

Suuresti on fookuses just rohepöörde tegevuskava, mida on ligi aasta aega koostatud ning mis otsib tasakaalu majanduskasvu ja keskkonnakaitse vahel. "Kui me seda ei suuda tagada, et meil on hea olla, siis me oleme valmis oma vajaduste rahuldamiseks tegema keskkonnale rohkem kahju. Ma tõesti loodan, et suudame teha nii, et võimalikult paljudel inimestel on hea elada ka rohepöörde kontekstis." sõnas Krustok.

