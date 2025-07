Tagasi 09.07.25, 16:25 Raketina tõusnud Merko aktsia on üllatavalt soodne Merko aktsia on eelmise aasta oktoobrist saanud võimsa hoo sisse ja kerkinud pea püstloodis – lausa 80%. Sellise ralli peale võiks arvata, et aktsia on kalliks muutunud, kuid Merko puhul pidin üllatuma.

Merko juhtkond on sel aastal hoiatanud, et eelmise aasta rekordtulemusi on keeruline korrata.

Foto: Liis Treimann

Kuigi otse minu portfellis Merko aktsiat ei ole ega ole ma ka liiga põhjalikult aktsial pilku peal hoidnud, aga minu Läti kolleegil on Merko õnneks portfellis olemas ja täiesti kõrvale pole ma sellest rallist jäänud. Põhjus, miks ma nüüd sellele aktsiale tähelepanu pööran, andsid noored. Nimelt rääkisin esmaspäeval Noorte Investeerimislaagris oma õppetundidest ning päris mitmelt gümnaasiuminoorelt kuulsin küsimust Merko kohta, et kas pärast sellist rallit on see ikka hea ost.