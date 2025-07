Tagasi 11.07.25, 11:00 Firmad toovad inimesi kodukontoritest järjest rohkem tagasi Töötajad on kaugtöö mugavusega harjunud, kuid parimad tulemused sünnivad sageli siis, kui tiim on kontoris koos, näevad ettevõtted.

Bolti kontori.

Foto: Liis Treimann

Meta Advisory partner Ann Hiiemaa näeb kaugtöös kitsaskohti. „Paindlik töökorraldus võib mõne jaoks tähendada, et töö kestab terve päeva ja kaob igasugune raam.“ Seetõttu otsustasid nad sügisel, et kolm päeva nädalas on kõik kontoris – esmaspäev, teisipäev ja neljapäev.

Mõju on juba näha.